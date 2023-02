La vita privata di Chiara Francini: dall’età al compagno

Chiara Francini è stata scelta da Amadeus come co-conduttrice della terza serata (10 febbraio) di Sanremo 2023. L’attrice e conduttrice toscana sale sul palco dell’Ariston portando tutta la sua simpatia Scopriamo qualcosa in più sulla sua sfera privata: l’età, gli studi, gli amori.

Età e origini

Chiara Francini nasce a Firenze il 20 dicembre 1979. Cresce nel piccolo comune fiorentino Campi Bisenzio e consegue la laurea in Lettere con 110 e lode.

Il fidanzato Frederick Lundqvist

Nel 2005 Chiara Francini ha conosciuto lo svedese Frederick Lundqvist. Classe 1976, l'uomo ha un passato da calciatore, militando in alcune squadre della sua terra (il Lulea e il Sundsvall). Dopo essersi ritirato, nel 2006, è diventato titolare di un’impresa di servizi per la sicurezza. Una conoscenza avvenuta attraverso un impegno di lavoro, ma tramutata in breve tempo nel grande amore della sua vita. I due non si sono sposati e l'attrice ha parlato di lui alla rivista Vanity Fair, puntualizzando che si tratta di una persona molto riservata ma al contempo ironico e attento.

Nel 2021 i pettegolezzi hanno cominciato a parlare di una rottura tra la Francini e Lundqvist. L’attrice toscana è anche stata paparazzata con il videomaker Francesco Maddaloni, indicato da qualche fonte come il suo nuovo fidanzato. In realtà Maddaloni è un suo caro amico di vecchia data e la Francini è ancora fidanzata con l’ex calciatore.

Nel 2022 l’attrice ha confidato alla rivista Oggi di non avere acquisito una precisa volontà sull’avere o meno un figlio. "Una grande responsabilità", ammette, ed aggiunge: “ci provo ma sarà il mio corpo a decidere”.

Chiara Francini ama molto i gatti e ne ha due: Rollone il Vichingo e Nej Nej. Possiamo seguire l’attrice sul suo profilo ufficiale di Instagram, dove posta foto riguardanti il suo lavoro e qualche scatto di vita privata.

Il profilo Instagram