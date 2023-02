La vita privata di Leo Gassman e il rapporto col papà Alessandro

Leo Gassman è figlio del celebre attore Alessandro e nipote dell' indimenticato Vittorio. Già vincitore della sezione Nuove Proposte del 2020, torna al Festival di Sanremo dove debutta tra i Big con il brano "Terzo cuore". Ma cosa sappiamo della sua vita privata? Dalla famiglia all'amore: scopriamolo insieme.

Leo Gassman: la vita privata dell’artista

Leo Gassman nasce a Roma il 22 novembre 1998. La sua è un’illustre famiglia, attiva tanto al cinema quanto in televisione di straordinari successi. Il padre è Alessandro Gassmann (negli ultimi anni protagonista in tv di serie come “I bastardi di Pizzofalcone” e “Un professore), ma prolifico fin dagli anni ’80; la madre è Sabrina Knaflitz, attrice. Il nonno di Leo Gassman è Vittorio Gassman, uno dei pilastri della storia del nostro cinema, tra i più grandi attori in assoluto, grazie a film come “Il sorpasso”, “L’armata Brancaleone” e “C’eravamo tanto amati”.

Leo ha un ottimo rapporto con suo padre Alessandro. Quest’ultimo, in un’intervista rilasciata a “Domenica In”, ha ammesso che il padre Vittorio sapeva essere severo e che non sempre era presente. Al contrario – ha aggiunto Alessandro – il rapporto tra lui e Leo è eccellente. Al quotidiano Il giornale Leo ha aggiunto: “Sono sempre stato libero di scegliere, anche di fare scelte sbagliate e loro me lo dicevano senza problemi. Mamma e papà hanno ruoli diversi, mamma è più morbida nei miei confronti mentre papà è più severo. Con papà ci scontriamo anche, lui si arrabbia perché io sono sempre calmo e conciliante. Anche se devo dire che con lui ho un ottimo rapporto di amicizia basata sulla fiducia”.

Leo Gassmann è sempre stato piuttosto studioso: oltre a frequentare il conservatorio di Santa Cecilia, ha conseguito la laurea in Psicologia e Affari Internazionali, a Roma.

Per diversi anni i pettegolezzi hanno parlato di una relazione tra Leo Gassman ed Enula, allieva della ventesima edizione di “Amici di Maria De Filippi”. Altro gossip parlava invece di una certa Anna come fidanzata di Gassman. Dietro la misteriosa Anna c’era proprio Enula. Non si sa, però, se i due siano ancora fidanzati o meno. C’è chi ha parlato di una rottura definitiva: di certo non esistono recenti foto che immortalano insieme i due, che a loro volta non hanno rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale in merito.