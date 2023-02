La vita privata di Paola Egonu: dall'età al coming out

Paola Egonu è la co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo 2023, in onda giovedì 9 febbraio. Pallavolista italiana di origini nigeriane, ha debuttato nella nostra nazionale maggiore nel 2015 ed attualmente milita nel club turco Vak?fBank, oltre ad essere considerata una delle migliori pallavoliste al mondo. Leggiamo qualche notizia sulla sua vita privata, dalla famiglia alle storie d’amore.

L'età e le origini

Paola Egonu nasce a Cittadella, in provincia di Padova, il 18 dicembre 1998. I genitori sono di origine nigeriana: il padre, Ambrose, faceva il camionista; la madre, Eunice, l'infermiera; ha due fratelli minori, Angela e Andrea. Quando nel 2014 il padre riceve il passaporto, Paola ottiene la cittadinanza italiana.

Il coming out e gli amori

Nel 2018 Paola Egonu fa coming out e dichiara pubblicamente la sua relazione con la pallavolista polacca Katarzyan Skorupa. La storia d'amore si conclude però soltanto pochi mesi dopo. Nel 2020 in una intervista al quotidiano Corriere della Sera dichiara: "Mi ero innamorata di una collega ma non significa che non potrei innamorami di un ragazzo, o di un’altra donna. Non ho niente da nascondere però di base sono fatti miei. Quello che deve interessare è se gioco bene a volley, non con chi dormo".

Nel corso dell'estate del 2022, Paola Egonu appare su Instagram in dolce compagnia del pallavolista polacco Michal Filip. Anche questa relazione non ha una vita particolarmente lunga e alcune delle foto precedentemente pubblicate vengono rimosse dai social. Ad inizio 2023 la pallavolista dichiara a Vanity Fair di non essere fidanzata con Filip e precisa di essere single. La campionessa ha aggiunto che in futuro preferirebbe non frequentare altri sportivi, che tendono a suo dire ad essere infedeli. Tra gli altri, a fare compagnia alla Egonu ci sono i suoi due amati cani, Noir e Pinot.

I profili social

Su Instagram Paola Egonu conta mezzo milione di follower