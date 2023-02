"Lasciami" dei Modà: testo, significato e video della canzone di Sanremo 2023

I Modà sono una delle band italiane di maggior successo degli anni 2000: basti pensare agli esiti commerciali di un album come “Viva i romantici”. Dopo qualche anno di silenzio sono tornati, nel 2019, a comporre musica e sono nuovamente in gara al Festival di Sanremo. “Lasciami” è una canzone profondamente personale, dove Kekko Silvestre ha messo in musica e parole tutto sé stesso.

I Modà a Sanremo 2023 con 'Lasciami': testo

Lasciami… ma regalami un giorno…

Lasciami… quando poi farà buio e vai via di nascosto…

Lasciami… solo un po’ di profumo e un bicchiere con dentro un ricordo, mettici un bacio e veleno con ghiaccio…

Lasciami… ma fallo in silenzio… lasciami… ma ti prego fai in modo che non me ne accorga…

Ma che giorno è? È il primo giorno senza te… ho bevuto il veleno e ho capito la parte [peggiore di me…

Ma che giorno è? È il primo giorno senza te… ho bevuto il tuo bacio e ho sentito la parte migliore di te…

Quella che mi mancherà… quella che non scorderò.

Il significato

Il leader dei Modà Francesco “Kekko” Silvestre ha scritto, con la collaborazione di Enrico Palmosi, la canzone “Lasciami”. Si tratta ancora una volta di una ballata cantata da Silvestre e suonata dalla band (Enrico Zapparoli, Claudio Dirani, Stefano Forcella, Diego Arrigoni) con tutta la forza espressiva del caso. Leggendo con attenzione il testo si capisce che non ci troviamo di fronte ad una canzone d’amore, quanto piuttosto ad un bilancio che Silvestre fa del suo periodo di depressione, durato qualche anno. Un brano particolarmente sentito e doloroso che racconta uno stato personale critico e, indirettamente, induce l’ascoltatore a non aver timore di comunicare con il prossimo le proprie difficoltà.

Il video