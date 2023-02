Sanremo, Lazza: "Spero di vincere io. Lo dico, almeno sono sincero"

Lazza debutta a Sanremo con "Cenere", una canzone che parla di una storia d'amore in crisi. "Ho deciso di fare questo pezzo perché è verosimile, di modo che tutti ci si possano rivedere" ci ha spiega. Un pezzo scritto con Davide Petrella: "Uno degli autori più forti che abbia mai conosciuto, ci ho già lavorato in passato. Con Dardust invece è la prima volta che lavoriamo insieme, ce lo eravamo promesso".

Il rap è un marchio di fabbrica dal quale non si allontana: "Ho un'attitudine tanto hip hop. Poco più di un mese fa mi è capitato di finire in una bar di Milano, frequentato da gamer, sono passato lì a trovare u amico. Era pieno di gente, tutti fan, ho detto: 'Ragazzi, facciamo una bella cosa. Non faccio foto ma se c'è qualcuno che vuole fare freestyle rappiamo'. Sono stato lì due ore, la mia ragazza che mi diceva 'dai, andiamo'. È stato un bellissimo spettacolo, abbiamo fatto il cinema in mezzo alla strada. Questo è essere hip hop per me". Una valvola di sfogo, come la palestra e le sneaker: "Le acquisto compulsivamente, ho una collezione di Jordan da malato di mente". Sulla gara nessuna ipocrisia: "Spero di vincere io".

