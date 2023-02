LDA a Sanremo: la reazione di Anna Tatangelo e di Esposito (compagna di D'Alessio)

Emozionatissimo, ma la voglia di far ascoltare la sua musica LDA è salito sul palco dell'Ariston vestito di blu ed ha ottenuto la 24esima posizione nella prima classifica generale. Non proprio un successo, ma neanche una totale sconfitta, ma un risultato che potrebbe essere modificato dai voti della giuria popolare.

Su Instagram ha espresso tutta la sua felicità condividendo un post e scrivendo: "Io non vi so dire quello che ho provato. Ancora non riesco a credere che io sia riuscito a cantare su questo palco. Sto tremando ancora e non riesco a scrivere niente". Due persone, oltre al padre Gigi D'Alessio che gli aveva scritto una lettera d'incoraggiamento, hanno voluto fargli sentire la loro vicinanza: Anna Tatangelo e Denise Esposito.

La cantante è stata legata per molti anni, 14, a Gigi e con Luca è sicuramente rimasto il bene che va al di là di ogni incomprensione tra "grandi" anche perché Anna è la mamma di Andrea D'Alessio il fratello di Luca. Oltre a lei anche Esposito ha condiviso uno scatto di LDA sul palco con tanto di cuore. Insomma Luca si è trovato nelle storie sia dell'ex sia dell'attuale compagna del padre.