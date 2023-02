Sanremo, Leonardo Pieraccioni provoca Blanco: "Mi servirebbe un giardiniere" (VIDEO)

La reazione di Blanco sul palco dell'Ariston ha lasciato molti senza parole, ma sui social le reazioni non sono state poche, anzi. Tra i commentatori della vicenda compaiono musicisti, cantanti, anche Rosario Fiorello, nel Dopo Festival, ha voluto prendere in giro il cantante per la spiegazione che ha dato (ovvero che non si sentiva in cuffia e quindi aveva deciso di volersi divertire comunque), Valerio Scanu, Serena Autieri che lo ha trovato un gesto irrispettoso e anche Leonardo Pieraccioni.

Il regista e attore toscano non è proprio riuscito a contenere il suo sconcerto e su Instagram ha condiviso una storia particolarmente ilare che ha suscitato non poche risate. Rivolgendosi direttamente a Blanco gli ha chiesto: "Oh Blanco, Blanco! C’ho da potare una siepe se tu puoi venire domattina... Perché si è fatto male il giardiniere… Blanco, vieni a potare tutto anche con le mani" ha detto tra una risata e un'altra il fiorentino.

Come accennato, il cantante ha dato colpa a un problema audio, ma questo non giustifica il moto d'ira. Il gesto è stato duramente criticato anche dai presenti nel teatro dell'Ariston che in coro hanno intonato "bu" e urla di disapprovazione.