"Lettera 22" dei Cugini di Campagna: testo e significato della canzone di Sanremo 2023

Quello dei Cugini di Campagna è il debutto più anomalo della 73resima edizione del Festival di Sanremo: formato nel 1970, il gruppo è infatti alla sua prima partecipazione in gara all'importante manifestazione canora. Particolarmente curioso è anche il connubio con La Rappresentante di Lista, gruppo responsabile del testo del brano, dal titolo “Lettera 22”.

I Cugini di Campagna a Sanremo 2023 con 'Lettera 22': testo

Io non sono altro che un bambino

Che non sa contare

E vorrebbe dirti che gli manchi

Senza le parole

Io non sono altro che un dottore

Che si è fatto male

Io non sono altro che un palazzo

In costruzione e cade

Se mi guardi con quegli occhi amore

Mi farai morire

Io non sono altro che una storia

Che non sa finire

Io non sono altro che un giardino

Senza neanche un fiore

Io senza di te non sono altro che

La parola “amore”

E con questo amore tornerei

A dirti che ci vuole altro

Per convincermi a rinchiuderti

Dentro un singhiozzo

Altro per lasciarmi in un riflesso

Dentro a uno specchio

E non era mai il momento giusto

Il significato

Quando il duo La rappresentante di lista ha inviato ad Amadeus il brano dal titolo “Lettera 22” non era a conoscenza delle intenzioni del conduttore: assegnarlo ai Cugini di Campagna, gruppo storico noto ai più per la hit “Anima mia”. La canzone è melodica e ha un ritornello accattivante, ma cos’è la Lettera 22? Ovviamente è la lettera mancante dell’alfabeto, quella che potrebbe succedere alle canoniche 21: sostanzialmente il testo adopera questa metafora come possibilità di cercare altre parole e soluzioni per poter dire “ti amo”. Una canzone d’amore, dunque, ma scanzonata e fantasiosa.