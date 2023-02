Levante a Sanremo 2023 con "Vivo": canzone, testo e significato

Levante è in gara a Sanremo 2023 con "Vivo". Seconda volta al Festival per la cantautrice siciliana, che aveva esordito all'Ariston nel 2020 con il brano "Tikibombom". Un ritorno importante per lei, che nel frattempo è diventata mamma di Alma Futura, nata un anno fa. E proprio la gravidanza l'ha spinta a scrivere questa canzone, che parla del delicato periodo attraversato subito dopo la nascita della bambina.

"Vivo" fa parte del nuovo album di Levante, "Opera futura", in uscita il 17 febbraio. Durante la serata delle cover Levante si esibirà insieme a Renzo Rubino e porteranno sul palco la cover di "Vivere", di Vasco Rossi.

Levante a Sanremo 2023 con "Vivo": significato

"Vivo" parla del delicato periodo attraversato da Levante dopo il parto e descrive le contrastanti emozioni vissute, come accade a molte mamme. "La luce della bellezza di aver messo al mondo una vita, la tristezza di non riconoscermi più, l'impazzimento degli ormoni e il desiderio di riappropriarmi del corpo" ha spiegato a Tv Sorrisi e Canzoni, facendo sapere di aver superato quel momento e di portare sua figlia a Sanremo con sé: "Il pensiero di averla lontana mi avrebbe tormentato. La porterò con il passeggino in spiaggia, ma la terrò lontana dai riflettori".

Levante a Sanremo 2023 con "Vivo": testo

O sorrido o piango

Non so fare altro

Mi emoziono con poco

Gioco ancora col fuoco

Bacio rime, bacio bene, ti bacio dopo.

Ho sorriso tanto

Dentro a questo pianto

Ho voglia di credere di poter farcela

A costo di cedere parti di me

Ho voglia di cedere a questa speranza

Per poter credere a tutta la vita che

Vivo come viene

Vivo il male, vivo il bene

Vivo come piace a me

Vivo per chi resta e chi scompare

Vivo il digitale

Vivo l’uomo e l’animale

Vivo l’attimo che c’è

Vivo per la mia liberazione

Vivo un sogno erotico

La gioia del mio corpo è un atto magico.

Vivo un sogno erotico

La gioia del mio corpo è un atto magico.

Il testo completo pubblicato da Tv Sorrisi e Canzoni