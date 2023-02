"Lite tra Madame e Anna Oxa dietro le quinte", cosa sappiamo davvero

Lite tra due cantanti dietro le quinte del teatro Ariston di Sanremo: questa la voce che circola sui social mentre in diretta tv su Rai1 va in onda la terza serata del Festival. Cosa sta succedendo?

L'indiscrezione è stata lanciata da Deianira Marzano con delle storie Instagram: "Dietro le quinte una concorrente ha lanciato un bicchiere d'acqua in faccia ad un altro big" ha scritto. E ancora le iniziali dei nomi delle presunte persone coinvolte, "A. e M.". Immediate le ipotesi su chi potessero riferirsi le lettere indicate, come Anna Oxa e Madame. A stretto giro, la smentita: "Madame e la Oxa non si sono mai viste. Lei rispetta molto l’artista, ma non la conosce e non ha mai avuto il piacere di incontrarla. Nel Fantasanremo di Madame la Oxa è il suo capitano", nota dell'ufficio stampa di Madame. E smentite arrivano anche da fonti Rai.

Pare sia una fake news: "Madame e la Oxa non si sono mai viste. Lei rispetta molto l’artista, ma non la conosce e non ha mai avuto il piacere di incontrarla. Nel Fantasanremo di Madame la Oxa è il suo capitano". Amen #Sanremo2023 #FattidiSanremo @FQMagazineit https://t.co/H8MopVTR50 — Andrea Conti (@IlContiAndrea) February 9, 2023

LE INIZIALI SAREBBERO A. E M. #Sanremo2023 — Trash Italiano (@trash_italiano) February 9, 2023