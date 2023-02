Lite a Sanremo: Colapesce e Dimartino ironizzano e mostrano com'è andata davvero

La lite dietro le quinte di Sanremo, poi smentita, ha creato un vero e proprio caso mediatico. I social durante la puntata del Festival di ieri sera erano letteralmente invasi di post, meme e indiscrezioni che non hanno fatto altro se non alimentare il fuoco della curiosità. La notizia è diventata così virale che la stessa Rai è dovuta intervenire precisando che non ci sarebbe stato alcun alterco, e soprattutto non tra Anna Oxa e Madame.

Nonostante la smentita, però, l'ironia non si è fermata e anche Colapesce e Dimartino, in gara con la loro Splash, hanno voluto cavalcare l'onda e hanno condiviso una foto che li ritrae mentre litigano con tanto di didascalia: "Rumour da Sanremo: gira voce che nei camerini dell’Ariston un cantante con la D abbia spaccato una sedia in testa a cantante con la C".

Nulla di vero, ma solo una trovata di marketing che si è tradotta in un invito a votare: "Per saperne di più: sms al 4754751, codice 16". Che dire D e C hanno spaccato (ma non la sedia che teneva in mano Dimartino).