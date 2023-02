Selvaggia Lucarelli: "Fagnani a Sanremo? Altro che belva, un agnellino mangiato dal palco"

Cosa pensa Selvaggia Lucarelli della conduzione di Francesca Fagnani a Sanremo? Non sembra esserne molto entusiasta dato che, nelle sue pagelle della seconda serata del festival, le ha dato un bel 5. Insufficienza, dunque, per quella che si definisce la "belva" della tv, una giornalista dalla lingua tagliente e dalla domanda pungente sempre pronta per le sue "vittime". Peccato però che su un palcoscenico come quello dell'Ariston, il suo approccio alla "Belve" sia risultato abbastanza fuori contesto. Perlomeno questo è quello che pensa Selvaggia Lucarelli che sta seguendo con grande attenzione Sanremo 2023 intrattenendo i suoi fan con i commenti a caldo sul suo profilo Instagram e le sue imperdibili pagelle post serata. E dopo aver giudicato i cantanti in gara, Selvaggia, ha avuto qualcosa da ridire alla sua collega giornalista Francesca Fagnani che, nella co-conduzione del Festival, è risultata, secondo lei, un po' appannata e poco convincente.

"Mi tocca l’ingrato compito di dire che al Festival non conta quanto tu sia intelligente e simpatica prima di salire su quel palco - ha sottolineato Selvaggia -. Conta quello che accade tra te e quel palco e siccome Sanremo, sì, è una belva feroce, succede che ieri Sanremo s’è mangiato, masticato e digerito l’agnellino Fagnani".

Un'opinione, quella di Selvaggia, molto netta e schietta che ha voluto porre luce su quanto Fagnani da belva si sia trasformata in un agnellino impaurito e spaesato pur facendo da anni il mestiere della conduttrice ma si sa, Sanremo è tutta un'altra storia.

E, infine, prima di darle, come voto, un'insufficienza, ha concluso, ironica: "Ad ogni modo, poco male, una di quelle cose che non lasciano traccia. Tornerà a fare il suo e a farlo bene, mordendo".