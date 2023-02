Madame a Sanremo 2023 con "Il bene nel male": canzone, testo e significato

Madame è in gara a Sanremo 2023 con "Il bene nel male". Seconda volta al Festival per la cantautrice - 21 anni - che aveva esordito all'Ariston nel 2021 con "Voce". Il brano di quest'anno, scritto da lei e composto insieme a Nicolas Biasin (in arte Bias) e Iacopo Sinigaglia (in arte BRAIL), anticipa un nuovo album che uscirà entro la fine dell'anno.

Nel pezzo "Il bene nel male" Madame ha lavorato ad una scrittura semplice, quella delle persone che ignorano termini aulici, sofisticati e che si esprimono in modo diretto, franco. Nella serata delle cover, venerdì 10, Madame si esibirà con Izi in una cover di "Via del Campo" di Fabrizio De Andrè.

Madame a Sanremo 2023 con "Il bene nel male": significato

"Il bene nel male" racconta il dialogo tra una prostituta e un cliente, tra i quali nasce un amore per cui lei prova rimpianto e lui rimorso. Madame si immedesima nella "puttana", facendo un ragionamento profondo da cui trae una morale: puoi prendere ciò che di buono ti arriva da qualsiasi parte, puoi trovare il bene anche nel male. Il brano eleva la prostituta dalla sua rappresentazione convenzionale, restituendole una dignità inaspettata. Questa metafora ci restituisce la volontà dell'artista d'indagare in profondità l'animo umano e la certezza di trovare sempre qualcosa di prezioso tra le persone dimenticate dalla società: la storia della "puttana" è infatti frutto di un incontro reale tra Madame e una ragazza che vive di questo.

Madame a Sanremo 2023 con "Il bene nel male": testo

Ti ho rivisto dopo

Tanto tanto tanto tanto tempo

E come previsto tu eri

Tanto tanto tanto tanto bello come un tempo

Hai cominciato a parlare

Mi aspettavo un “mi mancavi”

Invece hai parlato

Tanto tanto tanto tanto

Tanto amore quello che ti ho dato

Se la memoria non mi inganna

Quanto ti sei ingarbugliato

Nel pensare che ti volessi male

E nelle tue idee

Alla fine hai sbottato, hai detto

“Guarda tanto tanto tanto tanto

Amore, tu sei,

Sei l’errore più cattivo che ho commesso nella vita

Amore, tu sei,

Sei lo sbaglio più fatale che ho commesso nella vita

Amore, tu sei,

Sei la prova che gli errori sono fatti per rifarli

Ancora tu sei,

La puttana che ha ridato un senso ai giorni miei”

Nel bene e nel male

Sei bene e sei male

Bebe nel bene e nel male

Fai bene e fai male



