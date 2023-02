Sanremo, Madame rompe il silenzio sulla presunta lite con Anna Oxa

Tra i tanti argomenti che hanno infiammato i social parallelamente alle serate di Sanremo 2023 c'è stato anche quello riguardante una presunta lite che sarebbe scoppiata tra due cantanti dietro le quinte dell'Ariston. Si è parlato del lancio di un bicchiere d'acqua in faccia e delle iniziali dei nomi degli ipotizzati soggetti coinvolti, A e M, dettagli che hanno scatenato i social e l'ipotesi che si trattasse di Madame e Anna Oxa. La teoria è stata subito smentita dagli uffici stampa delle due cantanti e anche dalla Rai stessa che attraverso il responsabile della comunicazione Dante Fabiani ha comunicato la totale inesistenza di questa fantomatica rissa tra Oxa e Madame.

Alla fine della settimana cruciale, sull'argomento è voluta tornare Madame con un tweet volto a ribadire l'infondatezza delle voci circolate. "Comunque con Anna non è successo niente, non ci siamo neanche mai viste, erano tutte voci inutili messe in giro a chissà che fine" ha scritto la cantante: "Mi spiace rompere il sogno del gossip, mi stavo divertendo anche io. Anna solo amore x te e il tuo pezzo è una preghiera magnifica". A riguardo da parte di Anna Oxa - che nei giorni di Sanremo non ha rilasciato interviste, tantomeno ha presenziato nella puntata di Domenica In come gli altri cantanti - nessun ulteriore commento: "Non distraetevi per il televoto. Ennesimo tentativo di diffamazione da parte di alcune redazioni nei confronti della signora Oxa. Presenti le forze dell'ordine che sono anche loro senza parole" aveva fatto sapere il suo staff durante la diretta del 10 febbraio, nota a cui era seguita la foto di lei con i poliziotti.