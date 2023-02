"Made in Italy" di Rosa Chemical: testo e significato della canzone di Sanremo 2023

Manuel Franco Locati ricava il suo singolare nome d’arte, Rosa Chemical, dall’unione del nome della madre, Rosa, e quello della band statunitense My Chemical Romance. Nato nel 1998 in provincia di Torino, l’artista è alla sua prima competizione al Festival di Sanremo (lo scorso anno duettò con Tananai nella serata delle cover). Rapper con un passato nel mondo dei graffiti, Rosa Chemical promette di travolgere il palco dell’ Ariston non risparmiando la provocazione.

Rosa Chemical a Sanremo 2023 con 'Made in Italy': testo

Damn, fratello

Ma siamo l’Italia anche oggi, la stiamo salvando

Vai Bdope, fammi sentire quanto sei italiano

Dimmi come si fa

A restare fedeli

Sex boy ma non parlo americano

Per i tuoi sono il tipico italiano

Uh Ah

Tu sai che non è la cosa giusta

Finché la vicina non ci bussa

Finché non sente le urla

Uh Ah

Maaa (ahh)

Le canzoni d’amore

Sono meglio stonate

Te le canto così

Ai ai ai ai Ai

Nel momento piccante

Ti messaggia l’amante

Ma va bene così

Ti piace

Che sono perverso e non mi giudichi

Se metterò il rossetto in ufficio lunedì

Da due passiamo a tre

Più siamo e meglio è

Ci dicono di no

E adesso ci lasciate fare

Il sesso (made in Italy)

L’amore (made in Italy)

Il sogno (made in Italy)

La storia (made in Italy)

Il significato

La performance di Rosa Chemical è tra le più curiose e discusse della 73esima edizione del Festival di Sanremo. Scritto dallo stesso artista insieme a Paolo Antonacci, Oscar Inglese e Davide Simonetta, il brano si presenta con il suo titolo come una personalissima rilettura dell'essere italiano nel mondo di oggi. Il testo è un manifesta apertamente la volontà di abbattere tutti gli stereotipi che da sempre attanagliano l'opinione comune. Si parla ovviamente di sesso, ma anche di amore ed uguaglianza. La ricetta per abbattere un pensare comune nocivo risiede nel rispetto che l'individuo ha il dovere di avere nei confronti del prossimo. La componente provocatoria è palesata ma - sembra dirci Rosa Chemical - non c'è nulla di più semplice (e di giusto) che accettare le idee altrui, purché non dannose verso il prossimo.

Il video