Domenica In: scatta il bacio tra Mara Venier e Rosa Chemical

"Cosa ci può essere che incrimina un bacio tra due persone che si vogliono bene?". Queste le parole usate da Rosa Chemical per mettere un punto alle critiche suscitate dalla decisione di baciare Fedez sul palco dell'Ariston ieri sera.

"Ma perché non sei venuto da me? Ero lì vicina! Potevi baciare me e fare le altre cose", li ha rimproverato Mara Venier.

"Ma con Fedez sono amico, io non ti conosco, mica potevo venire da te! - ha replicato il cantautore - E poi voglio dire io e Fedez ne avevamo parlato nella puntata di Muschio Selvaggio e lui mi aveva detto che sarebbe stato in prima fila e ci siamo detti che avremmo potuto giocare. Il mio era per gioco, poi l'ho visto in prima fila ed è successo veramente. Io sono un performer. E voglio lanciare il messaggio: viva l'amore universale".

A questo punto il pubblico nel teatro ha iniziato a urlare: "Bacio, bacio, bacio". E così è scattato il bacio anche tra Rosa Chemical e Domenica In.

In studio era presente anche il coreografo Luca Tommassini che ha spiazzato tutti con le sue parole: "Sono un po' infastidito... Perché sono estraneo alla cosa, mi sarebbe piaciuto averci messo la firma sulla tua performance. Io non ti conoscevo, voglio dire grazie a Amadeus per averti portato al Festival".