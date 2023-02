Sanremo, Mara Venier parla a Blanco: il videomessaggio in diretta tv

Il caso Blanco è ancora sul tavolo delle discussioni che in queste ore gravitano attorno al Festival di Sanremo. Benché la "furia" dei calci lanciati a rose e scenografia del palco dell'Ariston risalga a martedì e sia stata seguita dalle scuse del cantante, la faccenda continua a essere all'ordine dei giorni sui social come in radio e tv dove si indaga sul gesto che ha animato l'esordio della kermesse.

E proprio dalla tv è arrivato nelle scorse ore l'appello di Mara Venier per Blanco. Arrivata a sorpresa nello studio dell'amico Alberto Matano a La Vita in Diretta, la conduttrice che si trova a Sanremo proprio nell'ambito della settimana clou che si concluderà con la sua Domenica In, ha voluto rivolgersi direttamente al cantante. "Ho una proposta da farti Blanchito Bebe" ha detto parlando al cantante, vero nome Riccardo Fabbriconi: "La zia ti invita ufficialmente domenica, all'Ariston alle 14. Sarebbe bellissimo che tu entrassi e chiedessi scusa al pubblico che è in parte quello di Sanremo. Perché non vieni e chiedi scusa al tuo pubblico, che magari lì per lì è rimasto spiazzato, ci sono state tante critiche. Io penso che sarebbe bellissimo", ha concluso.

Al momento Blanco non ha risposto, tantomeno è tornato a commentare la vicenda dopo la lettera rivolta al teatro Ariston.

Intanto sull'accaduto si è espressa anche la flower designer che ha curato la scenografia distrutta dal cantante: "Avevamo fatto una prova con un mix di rose finte e vere, l'allestimento doveva ricordare l'aiuola presente nel video della sua canzone", ha raccontato Jessica Tua parlando di circa 300 rose per l'allestimento. "Questa cosa qui era preventivata, nel video infatti se la prende un po' con le rose, nelle prove era una parte integrante. Era tutto previsto, ma non la parte finale (...) È degenerata, non riesco a capire per quale motivo".