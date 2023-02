Domenica In: Mara Venier e la gaffe clamorosa con Levante

Sul palco dell'Ariston è tornata anche Levante per cantante la sua "Vivo" nel salotto di Mara Venier che in occasione del Festival ha dedicato tutta la puntata proprio ai protagonisti della kermesse. Dopo aver cantato Venier le va incontro e la abbraccia mentre chiamava i fiori di Sanremo.

A portarli un ragazzo di bell'aspetto, particolare che è stato notato da zia Mara che in più di un'occasione durante la diretta l'ha sottolineato. Ha deciso di fare un apprezzamento anche di fronte a Levante, che infastidita ha chiosato: "Ma sì, parliamo di te (riferendosi al giovane con i fiori in mano, ndr)". Mara poi aggiunge: "È bello vero?". "Eh sì, ma il mio è bellissimo", risponde prontamente Levante. "Chi?", quindi chiede la conduttrice, "Il mio Pietro!" risponde la cantante. Ed è a questo punto che Venier fa uno scivolone: "Ma chi tuo figlio?". "No il mio moroso, mia figlia è Alma" replica la cantautrice non poco infastidita che scoppia in una risata molto ironica.

"Ah pensavo fosse un maschio...", dice sommessamente Venier. E poi la ciliegina sulla torta: era arrivato il momento per Levante di andare via dallo studio, ma alla fine i fiori non li aveva ricevuti e quindi con un po' di risentimento chiede "Posso prendermi i fiori? Ci tengo...". Mara quindi le porge il mazzo.