La vita privata di Marco Mengoni: dall'età agli amori alle origini

Poco o nulla è dato sapere sulla vita privata di Marco Mengoni, in gara al festival di Sanremo 2023. Viterbese di Ronciglione, è nato il giorno di Natale del 1988. La sua prima volta a Sanremo è stata nel 2010, l'anno dopo la vittoria a X Factor, dove ha ottenuto il Premio della Critica. Da idolo delle ragazzine, oggi ha forse un pubblico più maturo e, ad ogni suo live, il sold out è garantito. Ma proviamo a scoprire qualcosa in più del suo privato.

Famiglia

Marco Mengoni è figlio di Maurzio e Nadia Ferrari. Non ha mai parlato di fratelli o sorelle pertanto si suppone sia figlio unico. Si avvicina alla musica sin da bambino ma solo in età adolescenziale inizia a prendersi cura del suo grande dono: la voce. Mentre studia design infatti, si iscrive ad una scuola di canto. Dopo il diploma, a 19 anni si trasferisce a Roma dove sceglie di frequentar la facoltà di Lingue e per mantenersi gli studi fa vari lavori tra cui il fonico in alcune sale di registrazione. Oggi vive a Milano.

Vita privata

Dei suoi amori poco si sa. Il cantante è infatti molto riservato e nonostante che c'è chi ha mosso l'ipotesi che possa essere gay, l'artista non si è mai sbilanciato e anzi ha dichiarato che la sua vita privata non sarà mai buttata in pasto ai social.

Instagram

É presente su Instagram con il profilo @mengonimarcoofficial che conta 1,7 mln di followers.