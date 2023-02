Marco Mengoni vince il Festival di Sanremo

Marco Mengoni vince la 73esima edizione del Festival di Sanremo con "Due vite". Favorito fin dall'inizio, ha messo d'accordo pubblico, sala stampa e giuria demoscopica. A 10 anni dalla vittoria con "L'essenziale", il cantautore riconquista l'Ariston con un brano intenso che parla di un percorso dentro se stesso iniziato diversi anni fa. "Divertirsi" era il suo unico obiettivo, come aveva detto a pochi giorni dal Festival, e invece ha fatto il bis su questo palco che l'ha visto crescere e di cui oggi è il grande mattatore. La dedica alle sue colleghe: "Volevo dedicare questo premio a tutte le donne che hanno partecipato e sono delle cantanti meravigliose. Siamo arrivati in 5 ragazzi alla finale e credevo fosse giusto dedicarlo a tutte le donne che hanno portato dei pezzi meravigliosi su questo palco".

Il podio e gli altri premi

Al secondo posto Lazza con "Cenere", terzo classificato Mr Rain con "Supereroi". Al quarto posto ultimo con "Alba", chiude la top 5 Tananai con "Tango". Il premio della critica Mia Martini va a Colapesce Dimartino con "Splash", che vincono anche il premio della sala stampa Lucio Dalla. Premio Sergio Bardotti per il miglior testo a Coma Cose con "L'addio". Marco Mengoni vince anche il premio Giancarlo Bigazzi.

La finale: Chiara Ferragni ci risparmia il monologo (ma non la retorica), Paoli-Vanoni show

Le emozioni iniziano fin da subito con l'omaggio a Lucio Dalla. Gianni Morandi canta "Piazza grande", "Futura" e "Caruso", commosso come il pubblico in platea che si alza in piedi per la prima standing ovation della serata. La gara va avanti spedita, con le canzoni ormai familiari. Chiara Ferragni ci risparmia un altro monologo ma non gli abiti con i messaggi. Nessuna scritta dietro le spalle stavolta, ma prima un corpetto-corazza dorato a rappresentare la donna e madre guerriera, con quell'armatura sui seni per dimostrare di avere la stessa forza dell'uomo, poi il body painting come liberazione del corpo femminile e ancora una collana a forma di utero per il diritto all'aborto. Retorica più del monologo di martedì, decisamente meglio nei panni di se stessa durante le stantie gag sui social con Amadeus e Gianni Morandi. Standing ovation per i Depeche Mode. David Callcott non in formissima, ma sono lo stesso dieci minuti di alto profilo con i pionieri del rock elettronico che riportano al Festival quel respiro internazionale che mancava da qualche anno. Per la quota nazional popolare, invece, ci pensano due icone come Gino Paoli e Ornella Vanoni, che non solo incantano con i loro storici successi ma divertono con una comicità senile irresistibile. Altro che Angelo Duro.

Il bacio tra Fedez e Rosa Chemical

Siparietto bollente durante la performance di Rosa Chemical, che stasera passa dalle parole ai fatti e si fionda su Fedez seduto in prima fila. Prima un twerking in platea, poi un bacio sul palco. Alle 22:30. Scena e orario perfetti per sollevare l'ennesima polemica di questo Festival che ha per protagonista il rapper. Non è chiaro se Chiara Ferragni, dietro le quinte, si sia indispettita più per questo o per il limone duro del marito. Fatto sta che in questa settimana è riuscito più volte nell'ardua impresa di metterla in ombra nonostante la prima donna del Festival era lei.

La lettera di Zelensky alle due di notte

Tanto rumore per nulla. L'intervento del presidente Zelensky, finito al centro di dure polemiche politiche alla vigilia di questa edizione del Festival, si è dimostrato un fuoco di paglia. Quello che inizialmente doveva essere un videomessaggio è poi diventato una lettera letta da Amadeus alle 2 di notte passate. Un ringraziamento all'Italia per il sostegno, l'invito a Kiev per il vincitore del Festival quando il conflitto sarà finito e infine quel "l'Ucraina sicuramente vincerà questa guerra" che certamente domani rinfiammerà la polemica. Ma il Festival sarà finito.