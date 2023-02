Sanremo, Mr Rain racconta il suo periodo buio: "Mi sono affidato alle persone che amo e a specialisti"

"La prima volta che ho cantato Supereroi all'Ariston è stata magica. Si è creata questa alchimia tra me, il coro, il pubblico, il pubblico a casa, l'orchestra, è stata una cosa che mi ha sconvolto". Così Mr Rain ci racconta le emozioni del debutto all'Ariston.

Prima volta a Sanremo, è in gara con una canzone che parla di un periodo buio che ha vissuto: "È uno sfogo personale. Io sfrutto sempre la musica come mezzo per dare anche un piccolo contributo a chi la sente. In Supereroi racconto come sono stato meglio chiedendo aiuto. Ho passato un periodo veramente cupo - ricorda - ed era come fossi l'unica persona al mondo che soffrisse per queste cose. Quando ho imparato ad accettare ciò che mi spaventava, le mie paure e insicurezze, quando ho imparato a mostrarmi per come sono, senza una maschera, questo mi ha salvato la vita. Siamo tutti uguali, soffriamo per cose molto simili, abbiamo esperienze differenti ma la radice spesso è quella e questa cosa ti dà la forza per crescere e superare qualsiasi cosa, diventare invincibili". Fondamentali per superare tutto sono state le persone che ha intorno e degli specialisti a cui si è rivolto: "Mi sono affidato alle persone a cui voglio bene, a specialisti. Ho imparato ad aprirmi con qualsiasi tipo di persona, dire solo una persona sarebbe riduttivo. Devo dire grazie alla mia famiglia, alla mia ragazza, a tante persone. Devo dire grazie a loro anche se sono su questo palco".

Sulla scelta di cantare sul palco con i bambini spiega: "Ho sempre pensato che una cosa detta da un bambino abbia molto più peso e quando tengo molto al significato di una canzone inserisco sempre un coro di voci bianche. Lo faccio dal 2015, l'ho fatto almeno sette, otto volte. Ho sempre sognato fare Sanremo con un coro di bimbi. Ero più teso io di loro, che mi hanno tranquillizzato. Voglio quella spensieratezza lì, è invidiabile. Sarà una settimana che mi porterò nel cuore nel sempre".

