Sanremo, Anna Oxa multata dai vigili: cos'è successo

Non è iniziata nel migliore dei modi l'avventura sanremese di una delle cantati in gara. Come riportato da Sanremo News, Anna Oxa (insieme al suo team) sarebbe stata raggiunta da una multa salata per aver posteggiato l'auto in maniera irregolare negli appositi stalli blu. Secondo quanto riferisce il giornale locale, gli uomini della municipale avrebbero pizzicato l'auto in via Nino Bixio e rilevato l'infrazione.

Anna Oxa è arrivata nella città dei fiori per le prove della sua Sali (Canto dell'anima), canzone scritta dalla stessa insieme a Kaballa e a Francesco Bianconi, leader dei Baustelle. Brano che come riporta Rockol parla di “bocche piene di falsità e mani prive di dignità”.

Nel frattempo, ancora prima di entrare nel vivo della gara, la cantante si è rifiutata di concedere a Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, un’intervista Rai nel dietro le quinte. Nessuna intervista, questo il diktat della Oxa come spiegato un post diffuso sui social.