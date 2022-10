Sanremo 2023, circolano i primi nomi (bomba): da Tiziano Ferro a Mengoni

Sanremo 2023, ultima chiamata. Si chiudono oggi, lunedì 17 ottobre, le candidature per partecipare alla 73esima edizione del Festival della canzone italiana, in programma dal 7 all'11 febbraio al Teatro Ariston e in onda su Rai 1. I giochi sono fatti, o quantomeno sono in dirittura di arrivo per la lista dei 22 big in gara (più i tre finalisti di Sanremo Giovani, che come l'anno scorso parteciperanno insieme ai campioni per un totale di 25 cantanti).

Amadeus però è a lavoro già da mesi e starebbe definendo una rosa di "all star", come spiffera il sito di Radio Deejay. Sul tavolo infatti ci sarebbero nomi di un certo calibro, pronti - pare - a gareggiare invece che passarsi il testimone sul palco dell'Ariston come super ospiti. Del resto il direttore artistico, al timone della kermesse fino al 2024, ci ha abituato negli ultimi anni del Festival a vedere in gara protagonisti assoluti della musica italiana, come Elisa o Gianni Morandi. E se quest'ultimo tornerà a Sanremo in qualità di co-conduttore, la cantautrice friulana - seconda classificata nella scorsa edizione, dopo i vincitori Blanco e Mahmood - sembra pronta a ripresentarsi.

Il toto-nomi

Tra i nomi che circolano, oltre a quello di Elisa, anche Tiziano Ferro - ospite fisso nel primo Sanremo firmato Amadeus, nel 2020 - Marco Mengoni (vincitore nel 2013 con "L'essenziale"), Biagio Antonacci, Giorgia, Eros Ramazzotti, Laura Pausini e Manuel Agnelli per la quota "super big". Potrebbero calcare per la prima volta il palco dell'Ariston come concorrenti Alessandra Amoroso e Ghali, mentre per i grandi ritorni si vocifera su Paola e Chiara, Clementino, Annalisa, Paola Turci, Levante e Madame. Tra le new entry i giovanissimi Ariete, Mara Sattei, Luigi Strangis e LDA.

Gli ospiti

Bocche cucite per il momento sugli ospiti. Il sogno di Amadeus di avere Mina, anche solo in collegamento o "il suo ologramma" - come aveva scherzato qualche tempo fa il direttore artistico - sembra però definitivamente infranto. Questa, ad oggi, l'unica certezza.