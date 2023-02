Numeri record per il "FantaSanremo 2023" (che aveva predetto il vincitore del festival)

Durante questa 73esima edizione del Festival di Sanremo c’è stato un vero e proprio boom di adesioni al FantaSanremo. I numeri sono da record:

? le squadre create sono state 4,2 milioni rispetto alle 512.000 del 2022

? 253 milioni le visite a sito e web app

? in totale i visitatori unici del sito sono stati 17,2 milioni di cui 10,5 milioni solo durante la Sanremo week

? gli account raggiunti sui social sono stati 3,5 milioni

? 102 milioni le impressions generate tra Instagram, Facebook, Tiktok e Twitter

? le interazioni con il profilo IG @FantaSanremo sono state 4.4 milioni

? le dirette IG hanno coinvolto in media 20K spettatori con un picco di 32.2K spettatori per la diretta finale con annuncio dell’artista vincitore del FantaSanremo 2023.

Nato per gioco, in un bar delle Marche, da un gruppo di musicisti innamorati del Festival, oggi FantaSanremo è diventato un gioco che coinvolge milioni di italiani, 62% sono donne, 38% uomini, la maggior parte (il 71%) sotto i 35 anni, e anche gli artisti che si esibiscono all’Ariston ormai non possono farne più a meno.

Il regolamento ormai è noto: una squadra è formata da 5 cantanti con l’obbligo di scegliere un capitano (che poi vedrà raddoppiati i suoi punti). I giocatori hanno a disposizione 100 baudi, la “valuta” sanremese con la quale acquistare i cantanti, che hanno fantaquotazioni variabili in base alle possibilità di vincere il Festival, longevità della carriera e aspettative circa i bonus ottenibili nel gioco.

Ma venendo alla gara, quasi tutti gli artisti hanno partecipato al fantasy game (quest’anno più “silenzioso” per il fatto che dire FantaSanremo sul palco era “malus” e non più un bonus), dando prova di aver studiato il regolamento alla lettera. Dal bagno in mare di Will (documentato da un reel con oltre 2 milioni di visualizzazioni), al furto di borsetta di Elodie, fino ad arrivare al jackpot di Rosa Chemical nella serata finale (oltre +160 punti in una sola esibizione), passando per le acrobazie dei Cugini di Campagna, per gli outfit luminosi e le coreografie di Paola e Chiara e per il famoso “Tam Tam”, che è stata la parola d’ordine associata al bonus giornaliero della finale.

L’edizione 2023 del FantaSanremo è stata anche all’insegna dell’inclusività e della soliderietà: numerosi i cantanti che hanno ottenuto il “Bonus LIS”, sostenuto da Rai Pubblica Utilità, e che ha assegnato punti extra ogni volta che l’artista ringraziava l’orchestra nel linguaggio dei segni. Tanti anche i cantanti che hanno portato un ukulele sul palco, in segno di solidarietà con ActionAid, che insieme a FantaSanremo donerà strumenti musicali e materiale didattico ad una comunità di bambini in Kenya.

Marco Mengoni, oltre ad aver vinto il Festival, è stato incoronato anche come vincitore del FantaSanremo, con 670 punti conquistati a suon di bonus (qui il video di reazione di Marco Mengoni alla notizia di aver vinto anche FantaSanremo). Gli Eugenio in via di Gioia, autori della sigla ufficiale di FantaSanremo 2023 pubblicata il 26 gennaio, lo avevano magicamente predetto: nell’ultimo fotogramma del video della sigla si vedeva Mengoni trionfante con in mano la statuetta del Leone di Sanremo.

A beneficiare dell’impatto mediatico senza precedenti del FantaSanremo sono stati anche i tanti sponsor e partner che hanno creduto nel progetto e che, sotto l’attenta regia della Wonka Talent, l’agenzia di Talent management e influencer marketing romana fondata nel 2020 da Francesco Rellini, Riccardo Pirrone e Paolo Camilli, hanno partecipato con le loro leghe e con bonus brandizzati ad hoc. Parliamo di brand come Crodino, Philadelphia, Lavazza, Pandora e TicketOne, che hanno mediamente visto partecipare oltre 100.000 iscritti alle proprie leghe, e poi ci sono stati anche partner dedicati alla sostenibilità ambientale (3Bee) e media partner ufficiali Rai Radio2 e Radio Italia.

Alcuni di questi sponsor e partner non solo stanno già confermando la loro presenza al prossimo FantaSanremo 2024, ma stanno già scaldando i motori per l’imminente FantaEurovision in partenza ad aprile.