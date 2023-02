Orietta Berti è in diretta al GF Vip, ma commenta Sanremo: i post diventano virali

Una nuova puntata del Grande Fratello Vip su Canale 5 mentre su Rai1 andava in onda la terza serata di Sanremo 2023: una sfida eccezionale quella tra le due ammiraglie della tv italiana giovedì 9 febbraio, decisa dai vertici Mediaset per garantire al pubblico la regolarità dei proprio palinsesto. Tuttavia, l'attenzione per quanto avveniva in diretta nel Festival più importante dell'anno pare proprio essere stata impellente anche per Orietta Berti, protagonista della scena musicale e attualmente impegnata come opinionista del reality di Canale 5: la cantante, infatti, proprio nel pieno della trasmissione a cui presenziava ha commentato via social due momenti della kermesse ligure, ovvero la presenza dei Maneskin ospiti sul palco dell’Ariston e poi una foto del cantante Lazza condivisa dal profilo di Tv Sorrisi e Canzoni.

Il dettaglio, prontamente notato dagli utenti e rilanciato in rete, non ha fatto che confermare quanto per Orietta Berti il Festival di Sanremo sia un evento molto caro. "Sì che lo guardo", aveva detto qualche giorno fa ai microfoni di RTL 102.5. E sulla serata del giovedì che la vedeva in diretta su Canale 5: "Non la guarderò perché sono al Grande Fratello Vip da Alfonso, ma sicuramente lo recupererò, non me lo perdo mai. Quindi vedrò la puntata il giorno dopo appena potrò", aveva aggiunto. Ma evidentemente l'interesse su quanto avveniva all'Ariston non ha saputo attendere e, almeno una sbirciatina sui social, ha voluto darla comunque.

orietta che commenta sanremo mentre è in studio al gf ??#Sanremo2023 pic.twitter.com/bf96HpvwOJ — robyfansy ? (@ocus_pocus_) February 9, 2023

Ascolti tv, Sanremo contro Grande Fratello Vip

Il risultato dello scontro tra il Festival di Sanremo è il Grande Fratello Vip è stato quello immaginato, con la vittoria eclatante del primo sul secondo: Rai 1, infatti ha raggiunto, 9.240.000 spettatori pari al 57.6% di share (nello specifico la prima parte, dalle 21:25 alle 23:31, è stata vista da 13.341.000 spettatori con il 57.2%, mentre la seconda parte, dalle 23:34 alle 1:59, è stata seguita da 5.584.000 spettatori con il 58.37%); il reality di Canale 5, invece, è stato seguito da 1.790.000 spettatori, registrando un crollo rispetto ai 2.780.000 spettatori (20,6%) di questo lunedì.