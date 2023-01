Sanremo, Orietta Berti e la stoccata a Ultimo: "Altrimenti si arrabbia"

Mancano meno di due settimane al Festival di Sanremo e i pronostici fioccano. Anche Orietta Berti - che ha partecipato a ben dodici edizioni della kermesse, l'ultima volta nel 2021 con il brano "Quando ti sei innamorato" - svela i suoi favoriti e non risparmia una frecciatina.

Ai microfoni di Rtl, ospite del programma Giletti 102.5, la cantante ha detto: "Per me il Festival più bello è stato quello del 2021 perché non c'era il pubblico ma solo l'orchestra e il maestro. Dobbiamo prima sentire le canzoni. Sulla carta possono vincere Mengoni, Giorgia e anche Ultimo, altrimenti si arrabbia". Orietta ha ricordato la sfuriata del cantautore romano nel 2019 per la mancata vittoria, quando si è scontrato contro i giornalisti che gli avevano chiesto se fosse contento del podio. Ultimo proprio recentemente ha commentato quell'episodio, spiegando di essere dispiaciuto per quella reazione che oggi non avrebbe mai avuto.

Orietta Berti sarà in prima fila a seguire questa 73esima edizione, tranne che giovedì 9 perché impegnata con il Gf Vip. Mediaset, infatti, non interromperà i programmi - come fatto negli ultimi anni - ma lascerà la controprogrammazione anche durante la settimana del Festival: "Quest'anno è il massimo, mi hanno detto che le canzoni sono più belle degli altri anni - ha concluso la cantante, che a giugno compirà 80 anni - La serata del giovedì non la guarderò perché sono al Grande Fratello ma sicuramente lo recupererò, non me lo perdo mai".