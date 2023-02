Sanremo, Paola & Chiara: "Separate per dieci anni, la distanza è stata fondamentale per ritrovarci"

"Come una macchina del tempo". Così Paola & Chiara definiscono il loro ritorno a Sanremo a 18 anni dall'ultima volta. Le due sorelle sono di nuovo una coppia artistica e portano al Festival una canzone fedele alle sonorità anni '90 e primi 2000 che hanno contraddistinto i loro tormentoni: "Sarebbe stato un mancato goal se fossimo arrivate qua con un pezzo che non ci rappresentava. Non volevamo deludere le persone".

Il duo milanese è ancora oggi molto amato dal pubblico e questa per loro è la vera sorpresa, come ci raccontano: "Non è mai scontato, non ce lo aspettavamo. Ci sono voluti un po' di anni, c'è stato bisogno che ci fosse anche un cambio generazionale. Le nostre canzoni - spiegano - sono sempre state apprezzate ma magari non siamo sempre state capite noi, forse, per certe scelte che abbiamo fatto. Avevamo un modo particolare di fare il pop, che allora era diverso dal pop nostrano. Imponevamo al nostro pubblico certe regole, a volte era difficile starci dietro. Avevamo un'idea molto precisa. Oggi che quei ragazzini sono cresciuti e hanno 30, 40 anni, ci vedono diversamente. Sono cresciuti con le nostre canzoni ed eccoci qua".

Dieci anni fa la decisione di separarsi e prendere strade diverse: "Sono stati 18 anni di vita simbiotica e solo lavoro, sempre e solo a pensare ai dischi, alla promozione, ai tour, al pubblico. C'è stato tanto sacrifico di vita personale e a un certo punto è arrivato l'istinto naturale di voler prendere delle distanze - raccontano - non dal pubblico ma dal mestiere e l'una dall'altra, perché la vita simbiotica nasconde anche delle insidie e mina in certi momenti la tranquillità della vita personale. Nella distanza si riacquisisce un metodo di giudizio più obiettivo. Nel nostro caso, anche se siamo state per dieci anni separate, non ci siamo mai allontanate completamente. Ogni tanto ci ritrovavamo, ci raccontavamo le nostre vite, però con il senno del poi è stato importante prendere delle strade separate per un po', per ritrovarci. Non saremmo qui oggi con questa tranquillità". E sul loro futuro artistico dopo Sanremo: "Noi consideriamo Paola & Chiara un progetto aperto. Non dico che navighiamo a vista ma restiamo aperte a quello che accade e certamente da qui in poi quello che vorremmo fare faremo, mantenendo le nostre identità personali. Rimaniamo su strade aperte e flessibili".

(Riprese montaggio: Alberto Pezzella)