Sanremo, Paola Egonu: "L'Italia è un paese razzista". Tensione in conferenza stampa

Secondo la pallavolista Paola Egonu, che stasera sarà sul palco del festival come co-conduttrice del festival di Sanremo, "l'Italia è un Paese razzista ma sta migliorando. Non voglio fare la parte della vittima ma dire semplicemente come stanno le cose". Le parole della pallavolista sono state pronunciate dopo che, ad incalzarla, sono stati i giornalisti in sala stampa. In un primo momento infatti la campionessa sportiva si è rifiutata dal commentare. Momenti di tensione che sono stati ridimensionati dal direttore di Rai Uno Stefano Coletta: "Non siamo qui a fare un questionario banale a una persona appena arrivata".

Proprio questa sera Egonu sarà sul palco con un monologo in cui racconterà se stessa e la sua storia. Nessuna anticipazione al momento sul testo, che è stato scritto insieme alle sue agenti. Interrogata poi sul trasferimento in Turchia, avvenuto mesi fa, la campionessa ha risposto: "Non ho mai abbandonato l'Italia, ho deciso di andare in Turchia per crescere. Sul fatto di tornare in Nazionale sto metabolizzando tutto, ma se ci fosse la possibilità direi di sì".