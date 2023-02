Paola Egonu a Sanremo 2023: il look e lo stile della co-conduttrice del Festival

Paola Egonu a Sanremo 2023 come co-conduttrice del Festival nella terza serata, giovedì 9 febbraio. Un ruolo inedito per la 24enne di Cittadella tra i simboli più noti dell'Italvolley, capace di arrampicarsi fino a oltre tre metri di altezza e di lanciare bordate da 100 chilometri all'ora. Una partecipazione eccezionale che permetterà al pubblico di ammirarla sul palco dell'Ariston con gli abiti propri di una protagonista della kermesse. A quale stilista ha affidato la creazione dei suoi abiti per l'occasione? Quali saranno i gioielli che valorizzeranno l'immagine sotto ai riflettori, mentre con Amadeus e Gianni Morandi presenterà i cantanti in gara?

I vestiti di Paola Egonu a Sanremo 2023

Qualche dettaglio sulla griffe prediletta da Paola Egonu emerge dalle foto Instagram che, quando si è trattato d'indicare marchi, hanno spesso fatto riferimento a Emporio Armani, linea del Gruppo Armani caratterizzata da uno stile giovanile decisamente incline alla sua personalità. Jeans e camicie, pantaloni e tute, ma anche gonne colorate dalle tonalità accese del fucsia campeggiano nelle immagini che precedono il debutto sul palco del teatro Ariston dove, anche là, sarà proprio il marchio dello stilista piacentino a fornirle gli outfit.

Qualche anticipazione sul look sfoggiato a Sanremo lo ha fornito lei stessa: "Sono tutti look molto semplici, delicati ed eleganti", ha raccontato all'Ansa. Un punto interrogativo resta sulle calzature: "I tacchi? Non so se li metterò" ha detto ridendo dall'alto del suo metro e 93, "Dipende da cosa starà meglio con gli abiti, decideremo all'ultimo momento". Un momento che sta per arrivare, questione di giorni.