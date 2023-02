"Parole dette male" di Giorgia: testo e significato della canzone di Sanremo 2023

Giorgia è da tanti anni una delle cantanti italiane più apprezzate in assoluto. Il suo nome è indelebilmente legato alla manifestazione canora: emersa qui nel 1994 nella sezione Nuove Proposte, nel 1995 vince il Festival di Sanremo con la canzone "Come saprei". Torna adesso in gara dopo 22 anni di assenza. Presentata a Sanremo 2023, La nuova canzone mescola il suo spirito black con toni da ballata contemporanea.

Giorgia a Sanremo 2023 con 'Parole dette male': testo

Ogni tanto ti vedo in giro

Ma poi non sei tu

E quante macchine come la tua

Dello stesso blu

La mia pelle è il mio foglio bianco

E ci scrivo su

Pensieri brevi lunghi una vita

Forse di più

Non sei più mio ricordo sei un’allucinazione

Chiudo ancora i miei occhi

Quando sento il tuo nome

Il cielo che crolla giù

E io non ragiono più

E tu alla fine eri una bella canzone

La prima fuga al mare in moto d’estate

Le tue risate e fare i cretini nei prati

Andare a dormire ancora bagnati

Alla fine eri una bella canzone

Il significato

“Parole dette male” è stata scritta da Alberto Bianco, Francesco Roccati, Massimiliano Dagani, Mario Marco Gianclaudio Fracchiolla per l’inconfondibile voce di Giorgia. Si tratta di una ballata contemporanea dove l’ascoltatore può scorgere l’anima black dell’artista. Il brano ha come tema portante la difficoltà e l’importanza di voltare pagina. Un’urgenza che può valere per tanti campi – dal lavoro all’amore. “Parla della capacità nella vita di lasciare andare”, dice Giorgia, “non è facile ma è importante”.