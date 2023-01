Peppino Di Capri e Gino Paoli ospiti a Sanremo

Peppino Di Capri, 83 anni, e Gino Paoli, 88, ospiti saranno ospiti a Sanremo 2023. L'annuncio è arrivato al Tg1 di domenica, per voce di Amadeus, conduttore e direttore artistico della kermesse al via dal 7 all'11 febbraio 2023. I due saranno invitati in due serate diverse, ciascuno con un omaggio alla propria carriera.

Tutti gli ospiti

Di seguito tutti gli ospiti annunciati: