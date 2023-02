Sanremo, Piero Pelù ruba (ancora) una borsa al pubblico. Il video

Piero Pelù e il furto della borsetta. A tre anni di distanza dalla sua partecipazione in gara a Sanremo, il cantautore torna come ospite sul palco di piazza Colombo e ripete la stessa gag. Nel 2020 era stata una signora in platea all'Ariston l'inconsapevole protagonista, questa sera invece è toccato a qualcuno dietro le transenne posizionate sotto al palcoscenico esterno del Festival.

Sulle note di "Gigante" - il brano dedicato al nipote con cui partecipò a Sanremo 2020 - Pelù tira via la borsa e la porta con sé sul palco, sventolandola come un esilarante bottino. Ormai un cavallo di battaglia dell'ex Litfiba. Impossibile trattenere le risate. "L'ha rifatto sul serio" commentano sui social, dove il video è già virale.