Sanremo, il presidente Mattarella ospite d'onore: è la prima volta nella storia

Annuncio storico di Amadeus a poche ore dalla prima serata di Sanremo 2023. Durante la conferenza stampa al Casinò, il direttore artistico del Festival ha letto questa importante notizia: "Sono emozionato nel dirla. L'ho scritta perché non voglio dire una parola superflua in più ma neanche in meno. È una cosa storica".

"Ho il piacere e l'onore di annunciarvi che questa sera, per la prima volta nella storia del Festival, sarà presente il presidente della Repubblica Sergio Mattarella" ha fatto sapere Amadeus, aggiungendo: "Sono onorato e grato che il presidente Mattarella abbia accettato il mio invito. Mi sembra importante sottolineare come la presenza del Presidente all'Ariston dimostri la sua vicinanza al mondo dello spettacolo e della musica che vede in Sanremo la sua massima espressione".

Mattarella non salià sul palco ma sarà in prima fila al Teatro Ariston anche per celebrare i 75 anni della nostra Costituzione e per questa occasione Amadeus ha annunciato un altro ospite a sorpresa, Roberto Benigni, che farà un intervento.