Chiara Ferragni crea un profilo Instagram ad Amadeus, in pochi secondi è boom di followers

Guadagnare quasi 800mila followers in pochi secondi su Instagram? Sembra impossibile ma se di mezzo c'è Chiara Ferragni, beh, le cose cambiano. Amata, seguita, idolatrata, giustificata in ogni sua mossa, anche quelle sbagliate, l'imprenditrice digitale in qualcosa è davvero esperta, nel far diventare una tendenza tutto ciò che tocca. Ed è proprio quello che ha fatto ieri sera creando, in diretta tv, alla fine della prima puntata di Sanremo cha ha co-condotto per la prima volta, un profilo Instagram ad Amadeus che, finora, ne condivideva uno con sua moglie Giovanna Civitillo.

Ci voleva Chiara Ferragni a rendere il conduttore di Sanremo meno "boomer" con un profilo Instagram tutto suo, dal titolo "Amadeus sono io" che, in pochissimi secondi dalla sua creazione, ha fatto un vero e proprio boom di like arrivando, adesso, a ottenere già quasi 800mila followers.

È successo tutto in diretta, davanti alla platea dell'Ariston, quando Chiara ha suggerito ad Amadeus di farsi un profilo Instagram a suo nome per essere un po' più al passo con i tempi. E poco dopo, Ama, ha potuto constatare quanto, il potere mediatico di Chiara Ferragni fosse ineguagliabile.

I followers, infatti, salivano a dismisura, secondo dopo secondo, e Amadeus, estasiato, ha ammesso: "Ma questa cosa qui è bellissima, non l'ho mai provata prima, è la forza di Chiara Ferragni". E la prima foto pubblicata sul profilo, è stato proprio uno scatto con la mamma di Leone e Vittoria "improvvisato" sul palco dell'Ariston e apprezzatissimo dai fan dell'influencer.

Ebbene sì, è esattamente la forza di Chiara Ferragni che, con questa mossa, ha ribadito, ancora una volta, che la regina indiscussa dei social è lei anche se, per quanto riguarda la diretta tv, avrebbe ancora tanto da imparare.