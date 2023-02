Sanremo 2023, il programma serata per serata: scalette e ospiti

Martedì 7 febbraio si alza il sipario sulla 73esima edizione del Festival di Sanremo, la quarta consecutiva firmata Amadeus, che quest'anno ha voluto accanto a sé come coconduttore Gianni Morandi. Cinque prime serate, in onda su Rai 1, in cui si alterneranno 28 Big in gara, ospiti - italiani e internazionali - e 4 coconduttrici. Di seguito il programma serata per serata.

Prima serata, martedì 7 febbraio

Nella prima serata di Sanremo 2023 debutterà la metà dei Big in gara, dunque 14 (i nomi e l'ordine di esibizione verranno comunicati il giorno stesso da Amadeus durante la conferenza stampa). A votare saranno i giornalisti e alla fine della serata verrà stilata una classifica provvisoria. Accanto ad Amadeus e Gianni Morandi farà il suo esordio all'Ariston Chiara Ferragni. Ospiti di questa sera Blanco e Mahmood - vincitori dello scorso anno - i Pooh (con Riccardo Fogli) ed Elena Sofia Ricci per presentare la nuova fiction di Rai 1 "Fiori sopra l'inferno". In collegamento con la nave da crociera l'esibizione di Salmo.

