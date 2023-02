Fiorello punge Pier Silvio: "C'è del malumore in Mediaset" e si apre il caso C'è posta per te

C'è posta per te contro la finale di Sanremo 2023. Uno scontro annunciato e che ha creato non poco clamore vista la decisione di Mediaset di non fermare i suoi programmi, ma anzi continuare con la programmazione consueta. E così dopo che giovedì su Canale 5 è andato in onda il Grande Fratello Vip, questa sera, sabato 11 febbraio, la regina di Mediaset, Maria De Filippi, si troverà a gareggiare con il Festival di Amadeus.

Secondo alcune indiscrezioni però qualcuno non era assolutamente d'accordo con questo 'combattimento'. Andiamo con ordine: le anticipazioni ufficiali della puntata di C'è posta per te non hanno fatto riferimento ad alcun ospite d'onore. Il programma di De Filippi è noto, oltre che per raccontare storie familiari e d'amore, anche per fare sorprese che spesso coinvolgono personaggi noti del mondo dello spettacolo. Di norma sono due, questa sera invece non ce ne sarà neanche uno.

Davide Maggio, e poi Rosario Fiorello nel suo Viva Rai2! Viva Sanremo!, ha svelato un'indiscrezione non da poco: "De Filippi non vuole 'bruciare' un'illustre presenza nella serata di Sanremo? Niente affatto. Ci risulta, infatti, che l’ospite c’è (solo uno, non due) ma non avrebbe gradito la messa in onda contro il Festival. Si tratta di Renato Zero". Quindi la decisione di mandare in onda una puntata senza ospiti non è stata presa da Mediaset o Maria De Filippi bensì proprio dal super ospite ovvero Renato Zero. Una differenza non da poco.

La frecciata di Rosario Fiorello a Pier Silvio Berlusconi

"Sapete che domani sera c’è Maria de Filippi in televisione - ha raccontato nel dopo Festival Fiorello -. E io so un bel retroscena. Caro Pier Silvio Berlusconi sappi che c’è del malumore e del malcontento nella tua azienda. Siccome domani sera va in onda Maria De Filippi con C’è Posta Per Te, che è registrato, ma… nelle storie di Maria De Filippi ci sono anche dei vip. Tutti questi artisti che erano stati messi in questa puntata si sono arrabbiati. Dicevano ‘no, io non voglio andare in onda contro Sanremo’. Non vogliono essere trasmessi nella stessa serata del Festival. E ad esempio Renato Zero era nella puntata di domani ed è andato lì e ha detto ‘no non voglio’. Non vuol andare in onda, c’è del malcontentismo".