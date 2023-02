Sanremo, Riccardo Fogli spiega perché non era sul palco dall'inizio

All'indomani dell'esibizione dei Pooh sul palco di Sanremo la band si è raccontata nella tradizionale conferenza stampa. A prendere la parola è stato anche Riccardo Fogli su cui molti ieri si sono interrogati sul motivo per cui non era sin dall'inizio sul palco, è entrato e poi, a un certo punto del medley, è uscito dalla scena di nuovo. Il cantante ha quindi dato la sua spiegazione ai presenti, non prima di aver ringraziato i colleghi e amici di lunga data per il supporto ricevuto negli anni in ogni circostanza, anche quando estranea alla carriera di musicista.

Riccardo Fogli, i debiti con le banche e l'assenza dal palco di Sanremo

Note sono le partecipazioni di Riccardo Fogli ad alcuni reality televisivi: Music Farm, l'Isola dei Famosi 2019 e, ancor più di recente, il Grande Fratello Vip da cui è stato squalificato per una bestemmia pronunciata in diretta poco dopo l'ingresso. A questi momenti il cantante ha fatto riferimento in conferenza stampa, ringraziando gli amici per averlo sempre sostenuto e ripreso nei momenti personali più complicati, anche di natura economica.

"Ringrazio i Pooh che ogni tanto mi recuperano, mi riprendono mentre sto affondando in un qualche programma, in qualche banca ricercato dal direttore che mi chiede di rientrare dei miei debiti, mi accolgono come un fratello, mi istruiscono" ha detto tra il serio e il faceto Fogli parlando di Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Red Canzian. Della propria delicata situazione finanziaria il cantante aveva parlato tempo fa in un'intervista al Corriere, con il riferimento al periodo precedente alla vittoria di Sanremo con Storie di tutti i giorni segnato dai debiti, appunto.

Quanto al motivo per cui il medley a Sanremo sia iniziato senza di lui, Riccardo Fogli ha spiegato di non aver voluto togliere spazio ai colleghi: "Scusate fratelli. Io sto in punta di piedi nella vostra vita perché vi voglio bene e vi rispetto, voi siete i Pooh. Io mi chiamo ‘i due mondi’, Riccardo Fogli o Fogli Riccardo. Invece voi siete solo i Pooh", ha detto, "Quindi io in punta di piedi non volevo dar fastidio e me ne sono andato. E voi mi avete richiamato".