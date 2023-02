Sanremo, Fedez: il ricordo per Gianluca Vialli è commovente (ed è passato inosservato)

Durante il suo intervento a Sanremo, Fedez ha lanciato un bacio al cielo e ha pronunciato un nome: Gianluca. Un nome che non è passato inosservato poiché il riferimento è con ogni probabilità a Gianluca Vialli, il calciatore scomparso per cancro ad inizio gennaio. Proprio l'anno scorso infatti lo sportivo è stato molto vicino al cantante quando si è ammalato di tumore al pancreas. Una malattia che, per fortuna di Fedez, è superato. L'intervento è avvenuto dalla Costa Smeralda, la nave al largo di Sanremo, dove alcuni artisti si esibiscono extra gara.

La battaglia contro il cancro per Fedez è arrivata esattamente un anno fa. Proprio in quell'occasione Vialli, che combatteva il tumore ormai da qualche anno, gli fece una telefonata per rincuorarlo. Una telefonata arrivata alla vigilia dell'operazione all'ospedale San Raffaele di Milano e grazie a cui il marito di Chiara Ferragni ha avuto salva la vita.