Sanremo, Fratelli d'Italia chiede esclusione Rosa Chemical: "Basta gender, proteggiamo i bambini"

Altro giro altra corsa. L'ossessione di una parte del centrodestra nei confronti del gender fluid torna puntuale anche in questa edizione del Festival di Sanremo. Se fino allo scorso anno a tormentare Pillon&Co ci pensava Achille Lauro - protagonista all'Ariston sia come artista in gara che come ospite - adesso il testimone passa a Rosa Chemical. Il rapper di Alpignano, 25 anni, sembra calcare un po' le orme dell'autorevole collega, sia nel look che per i messaggi di libertà che lancia con le sue canzoni. "Made in Italy", quella con cui è in gara, parla anche di sesso, amore poligamo e porno su OnlyFans. Termini per cui la deputata di Fratelli d'Italia Maddalena Morgante si è scusata oggi in Parlamento prima d'iniziare il suo intervento proprio su questa ormai annosa vicenda.

Morgante ha definito Sanremo, "emblema della tv tradizionale e convenzionale", l'appuntamento "più gender fluid di sempre". "Una rivoluzione fluida in atto già da tempo al Teatro Ariston" ha affermato e che negli ultimi anni si sarebbe sempre più intensificata fino a trasformare la kermesse canora nell'"ennesimo spot del gender e della sessualità fluida, temi sensibili che da sempre Fratelli d'Italia contrasta". La deputata parla a nome di tutto il partito: "Nonostante viviamo nella società dei social network, la televisione rimane il principale canale d'informazione per i cittadini e i maggiori fruitori del mezzo televisivo rimangono i minori e le famiglie. È inaccettabile che tutto questo possa avvenire non soltanto sulla tv di Stato, che troppo spesso dimentica il suo ruolo di pubblico servizio, non soltanto con i soldi dei contribuenti, ma soprattutto di fronte ai tantissimi bambini che guarderanno la televisione per una serata di famiglia. È innegabile - ha detto ancora - che la più importante rassegna canora del nostro Paese sia un enorme veicolo culturale ma anche politico e sociale e come il mondo della musica sia un palcoscenico per raccontare e descrivere la società e le sue dinamiche attuali. Questo suo ruolo, però, ormai da tempo e soprattutto nelle ultime edizioni si è trasformato in una vera e propria propaganda a senso unico, un vero condensato della peggior ideologia che mina l'identità dell'uomo e della donna e alla dissacrazione, in modo del tutto irrispettoso, dei più importanti simboli religiosi. Questo per noi non è accettabile, auspichiamo quindi che ci sia un ripensamento a riguardo".

Maddalena Morgante, dunque, a nome di Fratelli d'Italia chiede alla Rai l'esclusione di Rosa Chemical. Una questione "prioritaria", come sarcasticamente fanno notare in molti sui social, insieme al caro bollette e alla guerra in Ucraina, senza contare lo stato di agitazione che sta provocando in questi giorni il caso Cospito.

La replica a Morgante: "Non è il Festival di Mosca"

Oltre alla polemica social, a replicare politicamente alle dichiarazioni della deputata Morgante è il Partito Gay Lgbt+, Solidale, Ambientalista, Liberale attraverso il suo portavoce Fabrizio Marrazzo: "Da Fdi bacchettonismo. L'invettiva della deputata di Fdi contro Rosa Chemical a Sanremo è solo bacchettonismo. Si vuole censurare un artista perché gender fluid. I Fratelli Bacchettoni sono rimasti agli anni '50. Questo è il Festival di Sanremo non di Mosca dove esiste il reato di 'propaganda gay'. Se fosse per loro non sarebbe mai esistito in Rai Renato Zero. La canzone di Rosa Chemical non discrimina nessuno, da quanto apprendiamo da fonti di stampa, pertanto chiediamo ad Amadeus ed alla Rai di non censurare il cantante". Le parole di Morgante portano a una riflessione più ampia: "Se questa posizione della deputata Morgante di Fratelli d'Italia è anche la posizione del Governo - conclude Marrazzo - siamo molto preoccupati che le prossime nomine Rai possano avere l'obiettivo di censurare quell'inizio di libertà che la Rai ha avuto in questi anni in merito alle tematiche della sessualità e relativa alla comunità Lgbt+".