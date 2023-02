Fedez e Rosa Chemical, il bacio era concordato? L'indizio e la rabbia di Ferragni

La discussione tra Chiara Ferragni e Fedez sul palco di Sanremo, durante la pubblicità, è diventata virale come anche quello del bacio tra il rapper e Rosa Chemical. In molti si sono chiesti se quel momento fosse o meno organizzato: e se da una parte Federico era sorpreso e anche un po' in imbarazzo, dall'altra Ferragni, nel video ripreso da uno dei presenti in sala, era molto infastidita.

Tra gli indizi che potrebbero lasciar trapelare un consistente malumore è il fatto che né Fedez né Chiara hanno condiviso sui loro profili social una foto che li ritrae insieme nel dopo Festival. Ci sarà sicuramente modo nel corso della giornata, ma visto quanto i social sono stati al centro di questa 73esima edizione è normale che possa sorgere il dubbio.

Il bacio era stato concordato?

Ieri Rosa Chemical è stato ospite di Fedez, Luis e Vessicchio a Muschio Selvaggio. Quasi alla fine della partecipazione del cantante di Made in Italy Fedez gli lancia una provocazione: "Io sarò in prima fila patato, vieni a salutarmi mentre canti. Ci possiamo dare un bacino? Con la lingua, con la lingua". Rosa Chemical lo ferma e dice: "Eh ma non raccontare tutto". Probabilmente quelle parole erano ironiche, una battuta, ma se così non fosse potremmo leggere nello scambio tra i due un mettersi d'accordo. I due, inoltre, non era la prima volta che si baciavano, come hanno ricordato nella puntata.

Tornano alla discussione tra Chiara e Fedez: il motivo del malessere di Ferragni potrebbe proprio essere legato a quanto raccontato. È stato infatti suo marito a dare l'idea al cantante e forse, se Fedez non avesse detto nulla, non l'avrebbe mai fatto.