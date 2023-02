Sanremo, Rosa Chemical twerka con Fedez in prima fila e poi scatta il bacio

Dopo cinque serate Rosa Chemical passa dalle parole ai fatti. Il creator - così si definisce invece che cantante - oltre a inneggiare al sesso libero e all'amore per tutti, stavolta passa all'attacco e durante l'esibizione, poco dopo le 22:30, punta Fedez in prima fila e si fionda da lui mentre canta "Made in Italy".

Prima il twerking sul rapper seduto (che sta al gioco), poi lo porta sul palco e qui si diverte a sedurlo. Fedez, neanche troppo imbarazzato, lo lascia fare e finita la canzone scatta il bacio. "Mi è preso così" spiega Rosa Chemical mentre la "preda" torna a sedersi e se la ride, poi continua: "È scattato all'improvviso. Questo è il Festival dell'amore, è scattato". Nessun commento da parte di Fedez, ma poco dopo è Chiara Ferragni a replicare: "Adesso anche io ho diritto al bonus limone". Esilarante il commento di Fiorello in collegamento su Instagram: "Fedez si è vista anche la lingua! Domani vi siete guadagnati una bella prima pagina su Avvenire. Il bello è che dopo questa scena Achille Lauro sembrava Cristina D'Avena".

Sui social il siparietto è trend. "Rosa Chemical che in 2 minuti ci ha fatto fare 300 punti al FantaSanremo, si è limonato Fedez, ha fatto inorridire mezza popolazione over 50 in Italia e ci ha regalato la performance più trash del 2023" scrive un utente.

IL TWERK DI ROSA CHEMICAL SU FEDEZ VI SCONGIURO #Sanremo2023 pic.twitter.com/ORtIjIbXM7 February 11, 2023