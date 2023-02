Sanremo, Rosa Chemical: "Siamo tutti perversi, molti mi ringraziano per aver confessato gusti particolari al partner"

Considerato da molti il più trasgressivo di questo cast, Rosa Chemical a Sanremo fa poca vita mondana. "Sono andato a due feste. Vado, bevo due bicchieri d'acqua e me ne vado via" ci spiega, aggiungendo un dettaglio non indifferente: "Nella vita ho un altro tipo di trasgressione. Non si va alle feste".

In gara con una canzone che parla di libertà sessuale, più che un cantante si definisce un performer, motivo per cui non gli interessa il podio tantomeno la classifica: "Penso di essere più bravo a lanciare un messaggio. Quello mi interessa, lanciare un messaggio a quanta più gente possibile. Un messaggio di amore, di libertà, uguaglianza e di sessualità". Un tema di cui per lui si parla ancora troppo poco: "Si fa poca educazione sessuale nelle scuole - continua - Mi scrivono tante persone, anche tanti adulti che grazie alla mia musica sono riusciti ad accettare se stessi e magari anche a dire al proprio partner che hanno dei gusti particolari o perversioni, che alla fine sono dentro tutti noi".

Finito al centro di un'accesa polemica a pochi giorni dall'inizio del Festival proprio per il contenuto della sua canzone, alla deputata di Fratelli d'Italia, Maddalena Morgante, che aveva chiesto la sua esclusione non risponde ma le manda "un bacione". E promette: "Parlerà la musica". Sul suo pezzo, "Made in Italy", assicura: "Non nasce per provocare, ma per descrivere quella che per me è una nuova Italia. Un mio nuovo punto di vista che rappresenta anche tanti giovani come me. Non mi sento il portavoce di niente, però racconto quello che vivo io e tanti della mia generazione".

(Riprese e montaggio: Alberto Pezzella)