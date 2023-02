Rosa Chemical canta "America" e sul palco porta un sex toy. La reazione di Gianna Nannini

L'arte è spettacolo e sicuramente quello che hanno portato in scena Rosa Chemical e Rose Villain è stato uno show che all'Ariston non è mai stato visto. Di nero vestiti e molto provocanti si sono esibiti con una cover di America, di Gianna Nannini. La canzone già provocatoria è stata accompagnata da una performance dai tratti osè: Rosa Chemical ha leccato lo stivale della collega e poi ha mostrato con fierezza un sex toy.

Scelte che rientrano nella sfera del messaggio del brano che quando fu pubblicato, nel 1979, scatenò non poco clamore (America parla della masturbazione, ndr). Il 25enne, anche ieri sera, ha tenuto fede alla sua volontà di parlare di sesso e libertà sessuale: sui social prima di salire sul palco ha scritto "Non solo della canzone, questo Sanremo è anche il festival del Sesso Italiano".

Ad apprezzare la cover del cantante, in gara con Made in Italy, è stata proprio Gianna Nannini che su Instagram ha condiviso una foto dell'esibizione e ha aggiunto: "Stupendo, sei il top! Ho goduto! W il sesso!". E per usare le parole di Rosa Chemical alla fine della canzone: "Viva l’amore, viva il sesso, libertà".