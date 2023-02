Coletta lapidario: "Il bacio di Fedez e Rosa Chemical? Ho preferito quello di Anna e Gianni"

Immancabile, durante la conferenza stampa di chiusura del 73esimo Festival di Sanremo, una domanda su Rosa Chemical, il bacio dato a Fedez sul palco dell'Ariston e le polemiche nate intorno all'episodio che avrebbero "offeso" la sensibilità di alcuni spettatori.

A rispondere sia Stefano Coletta sia Amadeus. Il primo è stato lapidario: "Dirò solo che ho amato molto di più il bacio tra Anna e Gianni". Il secondo invece ha argomentato di più e ha sottolineato come alcune cose non dipendano dalla loro volontà: "Le cose non è che vengono preventivate, rientra in una totale libertà che fa parte di una diretta. Uno si affida al buon senso di tutti. Capisco che qualcuno si possa turbare ma non è nostra volontà di turbare. Altre cose da aggiungere non ne abbiamo".

Anche Amadeus poi parla della questione cambio ai vertici Rai: "Se mi dovessero dire che il mio mandato finisce qua io ne prendo atto e conservo quatto anni della mia vita bellissimi in cui ho fatto quello che volevo fare. Se si fanno risultati come questi hai una forza, se avessi fatto 15o il 20% di share in meno sarei un allenatore esonerabile e so che ogni elemento, allenatore, è forte finché la squadra vince. Quando la squadra perde anche il migliore allenatore va cambiato".