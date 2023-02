"Sali (Canto dell’anima)" di Anna Oxa: testo e significato della canzone di Sanremo 2023

Anna Oxa è tra le artiste più rappresentative della storia del Festival di Sanremo: con la partecipazione alla 73esima edizione della manifestazione raggiunge Milva, Toto Cutugno, Peppino di Capri e Al Bano e diventa, pari merito, il nome con più presenze in gara: ben 15. Due sono invece le vittorie: nel 1991 con "Ti lascerò", cantata in coppia con Fausto Leali e nel 1999 con "Senza pietà". Il nuovo brano ha come titolo "Sali (Canto dell’anima)", graffiante e dallo spirito soul.

Anna Oxa a Sanremo 2023 con 'Sali (Canto dell’anima)': testo

Ti chiamerei anche se non prende

Ti cercherei dove non si vede

Dovesse rimanermi niente

Non importa se fa male

A piedi scalzi sulla neve

Non ho paura di cadere

Pensavo di poter guarire il tuo cuore da tutte le voci che senti

Però il risultato non cambia nemmeno se cambi gli addendi

Pensavo di poter usare la voce ma dentro di me ora la voce non c’è

Ed ho usato duemila minuti per capire di me in fondo cosa pensi

Ho trovato solo la rabbia forse siamo troppo diversi

Ho capito che non era amore ma soltanto un gioco che avevi creato per me

E dimmi se c’è stato amore tra quelle parole

E poi dammi duemila minuti anzi duemila ore

Tu che senza volerlo mi hai insegnato a respirare

Poi sei scappato ed hai rubato tutta la mia voce

Tutta la mia voce

Il significato

Assente dal Festival di Sanremo da dodici anni, Anna Oxa si conferma artista capace di centellinare le sue apparizioni pubbliche. Dopo anni di successi (e con due vittorie di Sanremo all’attivo), la cantante appare ormai da tempo soltanto quando ha qualcosa di significativo da proporre. La sua nuova canzone “Sali (Canto dell’anima)” porta la sua firma, quella di Francesco Bianconi (già leader dei Baustelle), di Kaballà e di Fio Zanotti. Le doti vocali della Oxa non hanno certamente bisogno di presentazioni, e nel ritornello emergono in modo evidente, ma è da sottolineare il messaggio che il testo trasmette. La canzone parla del mondo di oggi, di una società che ha evidentemente perso molti valori: l’essere umano – ci dice il brano – sembra privo di autenticità e, di conseguenza, le azioni di ognuno sono guidate sempre più spesso da meccanismi studiati a tavolino. L’invito dell’artista è quello di prendere in mano la nostra personale coscienza.