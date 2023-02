Sanremo, Amadeus contro Salvini: "Sono 4 anni che ci attacca"

Matteo Salvini contro Paola Egonu. Amadeus contro il leader della Lega. Come spesso accade Sanremo entra di prepotenza nel dibattito politico, accendendo polemiche e tensioni.

Questa mattina Matteo Salvini è intervenuto ai microfoni di Rtl 102.5 e ha messo il Festival di Sanremo e soprattutto la pallavolista Paola Egonu, fortissima giocatrice di colore della nazionale italiana e in occasione del Festival anche co-condutrice della kermesse, nel mirino. "Egonu è una grande sportiva - ha detto Salvini - una grande pallavolista, ma spero non venga a fare una tirata al Festival sull'Italia Paese razzista, perché gli italiani possono avere tanti difetti ma non sono razzisti. È un popolo che accoglie, che allunga la mano a tutti. Mi auguro che gli italiani, che hanno già molti problemi, non si sentano colpevolizzati da chi usa la tv pubblica per fare la morale a qualcuno".

Tornando sulla polemica relativa alla presenza di Zelensy ha aggiunto: "Ieri sera non ho visto il Festival, ero fuori per lavoro. Per molti italiani è un momento complicato, che non ci sia la presenza di Zelensky non mi dispiace. Portare la guerra in mezzo ai 'Cugini di Campagna' mi sembra veramente fuori luogo. Io sabato sarò con i miei figli, non penso mi chiedano di ascoltare la lettera di Zelensky a Sanremo. Ci guarderemo un film".

Salvini, in realtà, non aveva lesinato qualche frecciatina anche alla celebrazione della Costituzione portata sul palco dell'Ariston da Roberto Benigni: "Non penso che la Costituzione abbia bisogno di essere difesa dal palco di Sanremo, che è la storia di Morandi e Ruggeri, di Luigi Tenco. Riempire il festival di contenuti extra festival, dalle guerre ad altro, non mi piace. Se c'è qualche causa che va difesa a Sanremo, significa che siamo un Paese indietro".

La risposta di Amadeus non si è fatta attendere. Durante la quotidiana conferenza stampa di presentazione della serata del Festival il direttore artistico non si è tirato indietro davanti alla nuova polemica lanciata dal leader della Lega: "Sono quattro anni che Matteo Salvini se la prende con il Festival, ma basta non guardarlo e so che ha fatto sapere che durante la serata finale vedrà un film". Amadeus ha risposto così anche agli attacchi del leader della Lega al festival sulla lettera del presidente ucraino Zelensky. "Al festival - ha aggiunto il direttore artistico - tutti hanno diritto di manifestare il proprio pensiero. C'è un'assoluta e totale libertà". Anche Gianni Morandi ha voluto rispondere a Salvini, aggiungendo: "Come previsto anche dall'articolo 21 della Costituzione Italiana e ricordato ieri sera da Roberto Benigni".

Infine, Amadeus si è tolto un ulteriore sassolino dalla scarpa nei confronti del Cda della Rai, che aveva "protestato" per non essere stato messo al corrente della presenza del presidente Mattarella all'Ariston: "Il Cda Rai si preoccupa di non essere stato informato della presenza del presidente. Per me è qualcosa che valorizza l'intera azienda Rai e al loro posto direi grazie a qualunque persona abbia fatto in modo che il presidente fosse all'Ariston. Invece di colpevolizzarlo andrei a stringergli la mano".