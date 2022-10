Sanremo 2023: Come co-conduttrice una famosissima showgirl degli anni '90 lontana dagli schermi

Si scaldano i motori per la prossima edizione del Festival di Sanremo. Amadeus al momento impegnato a scegliere le co-conduttrici che lo affiancheranno nel corso della kermesse canora. Dopo Chiara Ferragni pare che il direttore artistico abbia individuato un?altra donna da far salire sul palco dell?Ariston. Si tratterebbe di Natalia Estrada, popolare showgirl degli anni ?90 da tempo lontana dalle scene.

Natalia Estrada co-conduttrice

L?indiscrezione è stata lanciata da TvBlog, secondo cui il presentatore veneto starebbe pensando proprio alla showgirl spagnola per Sanremo 2023, al via il prossimo febbraio su Rai1.

Un?operazione nostalgia riuscita poiché già utilizzata per la scorsa edizione del festival della canzone italiana, quando il padrone di casa scelse Sabrina Salerno come co-conduttrice di Sanremo 2020. Anche in quel caso la showgirl ligure era da tempo lontana dalla scene, ma ciò nonostante la sua presenza venne accolta con entusiasmo dal pubblico. Proprio due anni TvBlog, come oggi, anticipò la presenza della Salerno poi confermata, e chissà che non avvenga lo stesso anche con l?Estrada.

La nuova vita di Natalia

Natalia Estrada è lontana dalle scene addirittura dal 2004. L?ex moglie di Giorgio Mastrota ha dopo spento 50 candeline e per l'occasione ha rilasciato un'intervista al settimanale Oggi in cui ha raccontato della sua nuova vita. Oggi l?ex attrice e conduttrice vive in un ranch sulle colline forlivesi dove, insieme al marito Andrea Miscianti, alleva il bestiame alla maniera dei cowboy, con gli animali liberi nei pascoli a nutrirsi solo d'erba. Natalia oltre ad essere ormai una donna di campagna, è diventata anche nonna. La figlia Natalia, detta Tali, avuta dell?ex marito Giorgio Mastrota l'ha infatti resa nonna di due nipotini. Tra una chiacchiera e l?altra sulla sua nuova vita Natalia nell'intervista al settimanale ha anche parlato della possibilità di tornare in tv: ?So presentare discretamente, ballare, se volessi tornare in tv avrei altro da offrire. Ma il mio stile di vita non ha prezzo: abito in campagna, curo i miei cavalli e vivo col cappello da cowboy in testa, se lo tolgo mi sento a disagio?.

Insomma l?Estrada non appare disposta ad allontanarsi dal suo ranch, ma Sanremo sarebbe una possibilità praticabile per lei, visto che non dovrebbe stare troppo tempo distante da casa. Insomma che questa intervista rilasciata ad Oggi preannunci il riapprodo di Natalia sul piccolo schermo? La risposta arriva nelle prossime settimana, assicura TvBlog, non resta che aspettare.