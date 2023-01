Sanremo 2023, annunciate le ultime due conduttrici e l'ospite straniero

Amadeus ha annunciato, durante l'edizione delle 13.30 del Tg1 chi saranno le ultime due conduttrici che lo affiancheranno nell'edizione 2023 del Festival di Sanremo. Si tratta di Chiara Francini che condurà con lui la serata del 10 febbraio e la pallavolista Paola Enogu che, invece, salirà sul palco il 9 febbraio. Oltre a questo annuncio, il conduttrore e direttore artistico del Festival ha anche svelato chi sarà l'ospite straniero che salirà sul palco dell'Ariston. Si tratta dei Black Eyed Peas.

Ad affiancare Amadeus, durante le serate di Festival, oltre a Gianni Morandi, al suo fianco in ognuna delle serate, ci saranno anche tre donne. In primis Chiara Ferragni che condurrà la prima e l'ultima puntata del Festival e poi la giornalista Francesca Fagnani nella puntata di mercoledì 8 febbraio e, infine, Chiara Francini e Paola Enogu.

Il PrimaFestival, invece, sarà condotto da Andrea Delogu.

Chi sono gli ospiti di Sanremo 2023

Per quanto riguarda gli ospiti, Amadeus sorprende tutti annunciando che sul palco dell'Ariston, oltre a Salmo che ci sarà nelle serate di martedì e sabato, Mahmood e Blanco, ospiti della prima serata, e poi ancora Albano e Massimo Ranieri nella seconda puntata, ci saranno anche i Black Eyed Peas, il gruppo statunitense che ha spopolato negli anni 2000 con successi di grandissimo calibro come Where is the Love o Pump it.