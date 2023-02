Dopo Sanremo la resa dei conti, Salvini: "Fare riflessione sulla gestione Rai"

Festival di Sanremo, Rai e politica. Mondi che lontani non sono mai stati e lo sono ancora meno oggi. Mentre Marco Mengoni festeggia il trionfo per la sua "Due Vite", i vertici di Viale Mazzini - nonostante gli ascolti record - vivono l'ennesima tensione. La stoccata arriva dal vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini. "Ho scoperto stamattina chi ha vinto il festival di Sanremo, auguri a chi ha vinto: non commento altro, sicuramente una riflessione sulla gestione Rai nel suo complesso andrà fatta", dice ai cronisti a margine delle celebrazioni per i 100 anni dalla nascita di Franco Zeffirelli a Firenze. "Non ho visto la finale di Sanremo perché ero con mia figlia, ho fatto due passi per Firenze. Molto più bello il centro di Firenze che altro", aggiunge quando però il dardo avvelenato è già stato lanciato.

Parole che arrivano dopo l'ennesima provocazione lanciata dal palco dell'Ariston. Protagonista Rosa Chemical, che arriva sul palco con una camicia con dei fori in corrispondenza dei capezzoli circondati di brillantini. Si avvicina alla prima fila e mima un atto sessuale con Fedez, già protagonista della polemica politica degli ultimi giorni. Poi trascina il rapper, visibilmente imbarazzato, sul palco: lo abbraccia e sul finale lo bacia appassionatamente sulla bocca.

Immagini che, come prevedibile, non sono passate inosservate. Archiviato presto, almeno pare, il malumore di Chiara Ferragni per la performance in cui è stato coinvolto il marito, Fiorello getta benzina sul fuoco. E con la sua solita ironia anticipa quello di fatto è il tema: la sorte dei vertici Rai. "Vi siete guadagnati la prima pagina sull'Avvenire domani. Sarebbe stato stupendo se Rosa Chemical avesse fatto quella roba lì con gli artigiani della qualità. Si è vista la lingua - incalza lo showman nel suo show da remoto - ma Coletta è lì? Lo so che fine farà domani! Fatemelo vedere per l'ultima volta. Un festival così è irripetibile, domani i dirigenti andranno tutti a casa, però è stupendo".

Il fuoco della polemica infatti era stato acceso ben prima della finale di sabato. E c'entra sempre Fedez. Per due volte. In duetto con gli Articolo 31 nella serata dedicata alle cover, ha chiesto alla premier Giorgia Meloni di legalizzare la cannabis. Con la secca replica del partito di via della Scrofa: "Non se ne parla".

Non solo. Ancora prima il rapper milanese, in collegamento con la kermesse sanremese, ha strappato in diretta una foto del viceministro alle Infrastrutture Galeazzo Bignami, di Fdi, vestito da nazista. Un gesto che ha portato nell'occhio del ciclone i vertici Rai. Sapevano o no cosa era in programma? Nel dubbio da Fdi si era levato un coro unanime: "Dimissioni". "Tira aria di Minculpop", la replica delle opposizioni.

Il direttore dell'intrattenimento Rai, Stefano Coletta, si è poi difeso spiegando che la Rai "aveva saputo solo all'ultimo secondo che Fedez aveva cambiato il testo del suo intervento" e il cantautore si "è rifiutato di consegnare il nuovo". Parole che però non hanno spento la polemica, destinata a durare.