Sanremo 2023, la scaletta della finale: ospiti e cantanti in ordine di esibizione

Stasera, sabato 11 febbraio, va in onda la quinta serata del festival di Sanremo 2023 a partire dalle 20:45 su Rai 1. Tutti e ventotto gli artisti in gara si esibiranno sul palcoscenico, intervallati dagli ospiti. Voterà solo il pubblico e i risultati si sommeranno alla classifica provvisoria, poi entreranno in gioco anche sala stampa e giuria demoscopica, che insieme al televoto decreteranno la canzone vincitrice del Festival.

Chi conduce

Sul palco dell'Ariston accanto ad Amadeus e Gianni Morandi torna Chiara Ferragni, già presente nella prima serata del Festival, martedì 7 febbraio. Non è ancora noto se l'imprenditrice digitale stasera avrà un altro spazio tutto suo, come per la prima serata.

I cantanti in ordine di esibizione

Ad esibirsi saranno tutti i 28 Big e a votare sarà solo il pubblico attraverso il televoto. Il risultato farà media con i precedenti e verrà fatta una classifica definitiva. Le cinque canzoni che hanno ottenuto più voti verranno riproposte dai cantanti e ci sarà subito dopo una nuova votazione, ma stavolta si riparte da zero. A decidere la canzone vincitrice il televoto (34%), la sala stampa (33%) e la giuria demoscopica (33%).

Elodie

Colla Zio

Mara Sattei

Tananai

Colapesce Dimartino

Giorgia

Modà

Ultimo

Lazza

Marco Mengoni

Rosa Chemical

Cugini di Campagna

Madame

Ariete

Mr Rain

Paola & Chiara

Levante

LDA

Coma Cose

Olly

Articolo 31

Will

Leo Gassmann

gIANMARIA

Anna Oxa

Shari

Gianluca Grignani

Sethu

Gli ospiti

La puntata inizierà con l'inno nazionale cantato dalla banda dell'aeronautica. Ospiti Gino Paoli e Ornella Vanoni - che canteranno insieme - e i Depeche Mode. Sul palco Suzuki di piazza Colombo si esibirà Achille Lauro, mentre sulla Costa Smeralda torna Salmo. Dopo la gara tra i 28 Big - prima della top 5 - verrà letto il messaggio del presidente ucraino Zelensky a cui seguirà l'esibizione del gruppo Antytilla.

A che ora finisce

La fine della puntata finale del Festival è prevista intorno alle 2:30.

Televoto: come si vota e costo

Per votare bisognerà inviare il codice a due cifre, abbinato ad ogni cantante che sarà comunicato durante la diretta, tramite SMS o digitando il medesimo codice a 2 cifre sulla tastiera nel caso in cui chiami da linea fissa. I numeri per votare:

894.001 Da fisso

475.475.1 Da mobile

È possibile votare per un massimo di 5 volte per ogni sessione di voto attiva. Il costo del televoto mediante chiamata telefonica è di 0,51 euro Iva inclusa per ogni voto valido.